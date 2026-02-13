Politico: следующая встреча РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе

По информации издания Politico, новая трехсторонняя встреча России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться на следующей неделе. Она пройдет в Абу-Даби или Майами, сообщает РИА Новости .

О возможной встрече сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Американская сторона полагает, что на новом раунде может быть достигнут прогресс по сделке.

До этого украинские СМИ публиковали информацию о том, что следующий раунд переговоров может пройти в Соединенных Штатах 17 и 18 февраля. Последняя встреча проводилась 4 и 5 февраля.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он планирует сосредоточиться на предвыборной кампании.

