Atlantic: Трамп в ближайшее время может выйти из переговоров России и Украины

Американский президент Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT со ссылкой на The Atlantic.

Отмечается, что в ближайшие недели Трамп сосредоточится на предвыборной кампании в США, и это отодвинет вопрос урегулирования на второй план.

«…Он может решить, что переговоры стали для него проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин не изменил свою позицию насчет прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут состояться только в Москве.

Прошлый трехсторонний раунд переговоров прошел 4 и 5 февраля. Еще одну встречу планируют провести в ближайшее время. Однако точной даты нет.

