Песков: позиция Путина по переговорам с Зеленским только в Москве в силе

Российский лидер Владимир Путин не изменил свою позицию насчет прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут состояться только в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, Зеленский предлагал контакты. Путин ранее отметил, что прямые переговоры возможны, но они могут состояться только в Москве.

Эта позиция российского лидера хорошо известна, она остается в силе, подчеркнул Песков.

При этом Москва рассчитывает, что очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием России, США и Украины пройдет уже скоро. По словам Пескова, о месте встречи Кремль сообщит дополнительно.

Ранее Зеленский отказался от проведения переговоров на территории России и Белоруссии. По его словам, этого вообще не может быть.

