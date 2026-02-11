Зеленский: переговоров по Украине в Москве или Минске не будет

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения переговоров на территории России и Белоруссии. По его словам, этого вообще не может быть, пишет «Политика Страны» .

По словам украинского президента, он не может отправиться для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москву, поскольку считает страну агрессором в текущем конфликте. Он также подчеркнул готовность поддержать американские инициативы по организации встречи.

Украинская сторона согласна на проведение переговоров в любой точке США или Европы. Также рассматривается вариант встречи на территории нейтральных государств.

Что касается Белоруссии, то Зеленский исключил эту страну из списка возможных площадок для мирного диалога. Причиной стало участие белорусской стороны в качестве союзника России во время наступления на Украину в 2022 году.

Ранее украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев может отправить в Москву делегацию для переговоров.

