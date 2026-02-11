сегодня в 13:46

Украина может отправить делегацию в Москву для переговоров

Киев рассматривает вариант отправки своих переговорщиков в Москву. Об этом пишет украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники, сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, украинскую делегацию хотят отправить в российскую столицу для ускорения переговоров по урегулированию конфликта.

«Из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», — пишет Times of Ukraine.

Предварительно, вместе с украинцами в Москву могут прибыть спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они выступят в качестве гарантов безопасности.

Предполагается, что они встретят украинских представителей в Польше, после чего все вместе на самолете полетят в Москву.

