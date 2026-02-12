Рютте рассказал, кто на самом деле должен вести разговор с Россией
Фото - © РИА Новости
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на предложение французского лидера Эммануэля Макрона восстановить диалог с Россией, указал, что ведущая роль в таких переговорах должна принадлежать США, но Европа может участвовать, сообщает ТАСС.
По словам Рютте, европейские же страны могут обсуждать эту тему внутри блока, но только при обеспечении полной прозрачности своей позиции. Об этом он заявил в ходе брифинга после завершения встречи глав оборонных ведомств государств НАТО.
«Мы все в НАТО согласны, что США разрешили эту проблему и возобновили переговоры с Россией. США постоянно ведут этот процесс», — отметил Рютте.
Генсек НАТО также подчеркнул, что Вашингтон показывает «высокую степень открытости» и поддерживает полную прозрачность в этих вопросах перед европейскими союзниками. По его словам, безусловно, ведутся обсуждения о том, какой вклад Европа может внести в прекращение конфликта на Украине.
Ранее Рютте заявил, что США являются самой большой и сильной страной в мире. При этом площадь Штатов составляет порядка 9,9 млн кв. км.
