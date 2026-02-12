Рютте рассказал, кто на самом деле должен вести разговор с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на предложение французского лидера Эммануэля Макрона восстановить диалог с Россией, указал, что ведущая роль в таких переговорах должна принадлежать США, но Европа может участвовать, сообщает ТАСС .

По словам Рютте, европейские же страны могут обсуждать эту тему внутри блока, но только при обеспечении полной прозрачности своей позиции. Об этом он заявил в ходе брифинга после завершения встречи глав оборонных ведомств государств НАТО.

«Мы все в НАТО согласны, что США разрешили эту проблему и возобновили переговоры с Россией. США постоянно ведут этот процесс», — отметил Рютте.

Генсек НАТО также подчеркнул, что Вашингтон показывает «высокую степень открытости» и поддерживает полную прозрачность в этих вопросах перед европейскими союзниками. По его словам, безусловно, ведутся обсуждения о том, какой вклад Европа может внести в прекращение конфликта на Украине.

Ранее Рютте заявил, что США являются самой большой и сильной страной в мире. При этом площадь Штатов составляет порядка 9,9 млн кв. км.

