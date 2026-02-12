Генсек НАТО Рютте назвал США самой большой и сильной страной в мире

Генсек НАТО Марк Рютте считает США самой сильной страной в мире. Он также заявил, что Штаты — это «самое большое» государство, сообщает ТАСС .

«США — это самая большая и сильная страна в мире», — сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

Этими словами он прокомментировал, почему на мероприятии не было главы Пентагона Пита Хегсета. Рютте объяснил, что Штатам «надо заниматься и другими регионами мира».

При этом площадь Штатов составляет порядка 9,9 млн кв км. По этому показателю их обгоняет Канада и Россия, которая находится на первом месте в рейтинге самых больших стран мира.

Ранее издание Strategic Culture написало, что Рютте предпринимает все усилия для того, чтобы сделать невозможным мирную сделку между Москвой и Киевом. С этой целью он выступил в Раде, где поднял вопрос о размещении войск НАТО на Украине.

