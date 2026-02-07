Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпринимает все усилия для того, чтобы сделать невозможным мирную сделку между Россией и Украиной. Об этом пишет Strategic Culture, сообщает РИА Новости .

Рютте хочет саботировать переговоры России, США и Украины. С этой целью он выступил в Раде, где поднял вопрос о размещении войск НАТО на Украине.

Strategic Culture пишет, что генсек альянса поставил себе цель сделать все, чтобы достижение любого соглашения с Россией по Украине стало невозможным. Издание также утверждает, что в воинственной риторике Рютте есть намек на скрытый план военной интервенции НАТО с целью эскалации конфликта.

В ходе своей речи в Раде Рютте заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу после завершения конфликта. По его словам, в страну прибудут «вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море».

В МИД России ранее заявляли, что сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине приведет к резкой эскалации.

