Рютте: иностранные войска появятся на Украине сразу после завершения конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что по завершении украинского кризиса на территорию Украины прибудут иностранные войска, сообщает РБК .

Утром во вторник Рютте приехал в Киев. Он начал свой визит с выступления в Верховной раде.

По словам генсека НАТО, иностранный контингент появится на Украине, как только Киев заключит мирную сделку с Москвой. Он озвучил план поддержки Украины.

Так, по словам Рютте, в стране после завершения конфликта сразу же появятся «вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море» от ряда стран НАТО.

При этом Россия выступает против размещения на Украине войск из стран альянса. В министерстве иностранных дел РФ назвали это интервенцией.

