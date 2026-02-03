Страны Запада планируют интервенцию

РФ посчитает отправку войск государств Запада на Украину интервенцией. Для Москвы размещение в стране солдат, военных объектов, складов и другой инфраструктуры — неприемлемо, сообщили в министерстве иностранных дел России, сообщает РИА Новости .

«Будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — сказано в ответе на вопросы журналистов, отправленные к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности дипломатии страны в 2025 году.

Там подчеркнули, что все предложения должны быть изучены на предмет того, насколько они приемлемы для России и соответствуют ли целям СВО. В ответе добавили, что 12 января президент Украины Владимир Зеленский отправил США еще одно предложение. В Киеве все еще пытаются выставить Москву виновной в срыве переговоров.

В ответ МИД РФ и дальше будет «высвечивать уловки» Украины. Приблизиться к окончанию конфликта получится только при следовании формуле, выработанной президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, отметили в дипломатическом ведомстве.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.