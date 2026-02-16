Песков объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах по Украине в ОАЭ

сегодня в 13:02

Помощник президента РФ Владимир Мединский — все еще глава делегации России по Украине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

При этом в переговорах в Абу-Даби Мединский не участвовал. Причина в том, что во время них обсуждались вопросы безопасности, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Делегация России на будущих переговорах в Женеве расширена. Там обсудят более широкий спектр вопросов, в том числе о территориях.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что украинская делегация поехала в швейцарскую Женеву. Переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном там пройдут 17–18 февраля.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в РФ.

