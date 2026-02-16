сегодня в 08:11

Буданов*: представители Украины поехали в Женеву на переговоры с РФ и США

Представители Украины поехали в швейцарскую Женеву. Там пройдет еще один раунд переговоров с РФ и Соединенными Штатами, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, сообщает РИА Новости .

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что следующая встреча по линии Россия-США-Украина пройдет в Женеве 17-18 февраля. Делегацией РФ будет руководить помощник главы России Владимир Мединский.

Буданов* выложил снимок у поезда с первым заместителем руководителя Офиса президента Украины Сергеем Кислицей. Также рядом с ними стоят начальник главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее сообщалось, что на переговорах по Украине в Женеве планируют обсуждать энергетическое перемирие. РФ на встрече представят минимум 15 человек. Они прибудут в Швейцарию 17 февраля.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в России.

