На переговорах в Женеве планируется обсудить энергетическое перемирие

На переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться энергетическое перемирие, сообщает ТАСС .

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», — рассказал источник агентства.

Россию на переговорах по украинскому конфликту в Женеве представят не менее 15 человек. Все они приедут в Швейцарию 17 февраля.

В переговорной группе значится в том числе имя заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.