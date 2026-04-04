Квартира взорвалась на юго-западе Санкт-Петербурга
Взрыв случился в квартире на пятом этаже на Красносельском шоссе на территории Горелово в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Стекла и двери выбило ударной волной.
Владельца квартиры увезли в реанимацию. Причина взрыва неизвестна.
Количество пострадавших выясняют. На месте происшествия находились сотрудники скорой помощи и МЧС.
По словам очевидцев, взрыв произошел 4 апреля в 03:00. Местные жители вышли на улицу после громкого шума.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.