Авто сгорело на трассе в подмосковном Одинцове
Авто сгорело на Минском шоссе в подмосковном Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Инцидент произошел на 37-м километре Минского шоссе.
Судя по видео, сгорел белый автомобиль неизвестной марки. Он стоял на обочине. Рядом с автомобилем были разбросаны некие предметы.
Машина, судя по серьезным повреждениям, горит давно. От нее идет черный дым.
Причина возгорания неизвестна. Количество пострадавших выясняют.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.