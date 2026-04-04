Авто сгорело на трассе в подмосковном Одинцове

Авто сгорело на Минском шоссе в подмосковном Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Инцидент произошел на 37-м километре Минского шоссе.

Судя по видео, сгорел белый автомобиль неизвестной марки. Он стоял на обочине. Рядом с автомобилем были разбросаны некие предметы.

Машина, судя по серьезным повреждениям, горит давно. От нее идет черный дым.

Причина возгорания неизвестна. Количество пострадавших выясняют.

