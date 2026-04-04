Пьяная водитель Toyota протаранила группу подростков в Братске Иркутской области
Нетрезвая 45-летняя женщина на Toyota Sprinter въехала в группу подростков в возрасте от 16 до 18 лет на улице Вокзальной в Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
ДТП произошло вечером 3 апреля. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе.
Из-за столкновения четырем подросткам понадобилась помощь врачей. Двоих госпитализировали.
Причины столкновения выясняются.
