Песков: на переговорах в Женеве будут обсуждать территориальный вопрос

Если на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсуждалась тема безопасности, то в Женеве Россия, США и Украина обсудят более широкий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что на переговорах в Женеве стороны будут рассматривать «главные вопросы». Это касается и территорий, и «всего остального».

По словам Пескова, все эти вопросы связаны с теми требованиями, которые имеет Россия.

Российскую делегацию на встрече возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский. Также в переговорах в Женеве примет участие специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, но он работает по отдельному треку — в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.

Следующая встреча по линии Россия — США — Украина пройдет в Женеве 17–18 февраля. Как сообщалось ранее, туда поедут минимум 15 российских переговорщиков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.