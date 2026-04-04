В России средний срок ипотеки в феврале стал минимальным за три года

Средний срок ипотечного кредита в России в феврале достиг минимального значения за последние три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, сообщает РИА Новости .

Показатель составил 285,9 месяца — это 23 года и 10 месяцев. Такого низкого показателя не было с января 2023 года.

По сравнению с январем этого года срок сократился на 2 года и 5 месяцев (29 месяцев), а относительно февраля прошлого года — на 2 года (24 месяца). Тогда средние сроки составляли 26 лет 3 месяца и 25 лет 10 месяцев соответственно.

Однако средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале резко выросла — на 2,35 процентного пункта, до 9,99% (против 7,64% в январе).

