Сербский президент рассказал о тандеме Харрис и Обамы
Супруга экс-президента Барка Обамы Мишель может помочь выиграть выборы президента США вице-президенты Камале Харрис, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова цитирует РИА Новости.
Вучич считает, что Харрис в одиночку проиграет выборы экс-президенту США Дональду Трампу, но гонка «это будет гонка с одним из самых непредсказуемых результатов»,
«Кандидатом будет Камала Харрис, но вести кампанию будет Мишель Обама для переноса популярности на Харрис, у которой нет таких эмоций и харизмы, которые могли бы дать в этот момент преимущество относительно Трампа», — сказал сербский лидер в эфире TV Pink.
Ранее в воскресенье презент Джо Байден заявил об отказе участия в выборах на второй срок Белый дом. Вице-президент Камала Харрис сообщила о намерении участвовать в президентской гонке.
Чета Клинтонов поддержала Харрис в ее политических стремлениях, Барак Обама не стал напрямую поддерживать вице-президента.
В Кремле заявили, что достижение целей СВО на Украине для Москвы важнее, чем американские выборы.