Сербский президент рассказал о тандеме Харрис и Обамы

Вучич считает, что Харрис в одиночку проиграет выборы экс-президенту США Дональду Трампу, но гонка «это будет гонка с одним из самых непредсказуемых результатов»,

«Кандидатом будет Камала Харрис, но вести кампанию будет Мишель Обама для переноса популярности на Харрис, у которой нет таких эмоций и харизмы, которые могли бы дать в этот момент преимущество относительно Трампа», — сказал сербский лидер в эфире TV Pink.

Ранее в воскресенье презент Джо Байден заявил об отказе участия в выборах на второй срок Белый дом. Вице-президент Камала Харрис сообщила о намерении участвовать в президентской гонке.

Чета Клинтонов поддержала Харрис в ее политических стремлениях, Барак Обама не стал напрямую поддерживать вице-президента.

В Кремле заявили, что достижение целей СВО на Украине для Москвы важнее, чем американские выборы.