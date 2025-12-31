Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Лукашенко

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили террористическую атаку украинских дронов на резиденцию президента РФ в Новгородской области, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны решительно осудили действия киевского режима, назвав их циничной провокацией на фоне переговоров Москвы и Вашингтона касательно урегулирования российско-украинского конфликта.

Кроме того, Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом, выразив самые добрые пожелания братским народам двух стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

Также американский президент Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию главы российского государства. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, после атаки ВСУ на резиденцию Путина Москва будет вести диалог прежде всего с Вашингтоном.

