Отношения между Москвой и Баку сейчас переживают новый подъем, развиваясь по многим направлениям: от возможного вовлечения Азербайджана в БРИКС до реализации двусторонних культурных программ, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Казахстан также был и остается важным партнером России. Страны традиционно поддерживают дружественные отношения», — сказал Сипров.

Он добавил, что Казахстан и РФ были инициаторами создания Евразийского экономического союза. Однако задача западных агентов влияния — разрушить эти связи.

«Они пытаются оторвать Казахстан от России, испортить отношения с Азербайджаном и вбить клин между нашими странами. Ситуация с азербайджанским пассажирским самолетом становится удобным поводом для этого. Что именно произошло с самолетом, пока сказать сложно. Это могло быть столкновение с птицами или беспилотником (возможно, украинским)», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что неофициальная публикация переговоров экипажа — это, вероятнее всего, провокация, цель которой — посеять недоверие между дружественными странами.

«На мой взгляд, руководство Азербайджана и Казахстана проявит благоразумие и политическую волю, чтобы довести расследование до конца. Кроме того, изменения в глобальной политике, включая приход к власти в США людей, сосредоточенных на внутренних проблемах, могут предотвратить развитие этого конфликта на международной арене», — предположил эксперт.

Политолог уточнил, что единственный игрок, который ранее эффективно использовал авиакатастрофы для антироссийской пропаганды, — это Великобритания.

«Вспомним, как британцы разыграли ситуацию с малайским „Боингом“ в 2014 году. Возможно, они снова попытаются использовать утечку материалов, чтобы обвинить Россию в уничтожении иностранного самолета», — подчеркнул Сипров.

Однако сегодня антироссийская риторика постепенно теряет свое влияние. Если Великобритания попробует развернуть новую кампанию, она рискует остаться в одиночестве. Британцы могут продолжать продвигать обвинительные версии, но их усилия, скорее всего, не найдут широкой поддержки, заключил эксперт.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них выжили 29.