Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов в Международный день поддержки черепах 27 ноября напомнил об условиях выживания этих рептилий в регионе. Домашние черепахи, которых владельцы выпускают в водоемы, чаще всего погибают, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Международный день поддержки черепах — неформальная экологическая дата, призванная напомнить о сохранении древних рептилий. Черепахи регулируют численность растений, беспозвоночных и мелких животных, косвенно влияя на другие виды. Питаясь отмершей органикой, они также поддерживают чистоту водоемов.

«В список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, включена европейская болотная черепаха, встречи с которой иногда происходят в регионе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Единичные находки этих рептилий отмечали на реках Яуза и Сходня. Сотрудники «Мособллеса» сообщали о встрече с черепахой вблизи деревни Полежаево Волоколамского округа. По словам министра, главное условие выживания вида — наличие незамерзающих водоемов, в том числе прудов-охладителей с повышенной температурой воды.

Биологи подчеркивают ответственность владельцев черепах. Люди нередко покупают их для домашнего содержания, а затем выпускают в ближайший водоем, где рептилии чаще всего погибают. Допускать этого нельзя.

Сейчас черепахи в Москве и Подмосковье уже впали в спячку, зарывшись в грунт на дне водоемов. Если вода не промерзнет и кислорода будет достаточно, у них есть шанс благополучно перезимовать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.