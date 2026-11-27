Удаление фото или переписки на смартфоне еще не гарантирует, что эти сведения навсегда исчезнут из цифрового пространства. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.

Как разъяснили в киберполиции, судьба стертого контента складывается по-разному. Во многих приложениях предусмотрена промежуточная корзина, удерживающая файлы в течение определенного срока на случай, если владелец передумает.

В смартфоне операционная система нередко ограничивается тем, что помечает занятый кластер памяти как свободный для перезаписи. Физически фото или текст продолжают лежать в накопителе, пока поверх них не запишутся новые массивы данных.

Помимо локальной памяти гаджета, дубликаты документов, кадров и диалогов способны оседать в облачных бэкапах либо на других устройствах, привязанных к тому же аккаунту. На уровне онлайн-площадок регламент и сроки окончательной очистки серверов зависят от внутренней архитектуры сервиса, его политики обработки сведений и требований закона. Отдельный риск связан с мессенджерами. Очистка диалога на одном экране никак не затрагивает копии, которые собеседник успел сохранить у себя заранее.

В ведомстве подчеркнули, что профильные специалисты по цифровой криминалистике в ряде случаев умеют извлекать удаленные материалы и восстанавливать электронные следы, пусть даже современные протоколы шифрования и специфика носителей порой сводят такую вероятность к нулю. Пользователям советуют четко разграничивать поверхностное удаление файла и его безвозвратное уничтожение, оценивая риски еще до публикации личной информации или пересылки конфиденциальных данных.

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