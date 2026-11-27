Строительная готовность «Семейной клиники» в Волоколамском округе достигла 92%. Реконструкцию планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В здании многопрофильного медицинского учреждения площадью более 640 квадратных метров оборудуют операционную, палату для пациентов, кабинеты физиотерапии и приема детей и взрослых. Реконструкция позволит оказывать в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

В клинике разместятся кабинеты терапевта, педиатра, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и кардиолога-эндокринолога. Для медицинских манипуляций предусмотрены процедурная, перевязочная и предоперационная.

«Семейная клиника» специализируется на диагностике и лечении различных заболеваний. Здесь принимают врачи разных специальностей, в том числе гинекологи и неврологи.

Надзор за реконструкцией осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Застройщик — ООО «Геномед».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.