сегодня в 13:30

Разработанный центром вертикального транспорта КМЗ прототип пассажирского лифта «Воздух» стал лауреатом конкурса промышленного дизайна в номинации «Транспортный дизайн». Премию организовали при участии Союза дизайнеров России, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленные предприятия выпускают продукцию, в которой передовые технические решения сочетаются с современным оформлением, комфортом и функциональностью. Прототип пассажирского лифта „Воздух“ КМЗ стал победителем конкурса промышленного дизайна в номинации „Транспортный дизайн“», — отметил Гарбузов.

Он подчеркнул, что эта награда подтвердила внимание столичных производителей к визуальному исполнению изделий и их высокий уровень разработок.

Главной особенностью модели является световая полоса, которая разделяет лифт надвое. Отражаясь в зеркале линия создает эффект второй линии, благодаря чему интерьер получает глубину, а пространство зрительно увеличивается.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, специалисты КМЗ во время разработки кабины «Воздух» искали новые подходы в оформлении.

«В результате удалось реализовать проект с нестандартной организацией пространства и выразительными элементами отделки. В шорт-лист конкурса вошли 229 заявок из разных отраслей промышленности, поэтому победа в номинации „Транспортный дизайн“ стала значимым достижением для нашей команды», — пояснил Сидельковский.

Он добавил, что полученный опыт завод будет использовать при создании новых моделей.

Разработки лифтового оборудования от КМЗ регулярно получают высокие оценки профессионального сообщества. В 2025 году завод стал первым в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» с прототипом лифта для программы реновации. Одним из заметных проектов также стала кабина «Москвич», которую создали вместе с одноименным брендом в стилистике автомобильного салона.