Повышение пенсии с 1 декабря 2026 года: кому добавят деньги и сколько составит прибавка

Кому повысят пенсию в декабре 2026 года и какие выплаты придут досрочно, читайте в материале РИАМО.

В декабре 2026 года некоторые российские пенсионеры получат повышенные выплаты. Однако массовой индексации пенсий с 1 декабря не предусмотрено.

Кому повысят пенсию с 1 декабря 2026 года

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В декабре не будет единой прибавки для всех пенсионеров. Размер выплат изменится у тех, у кого возникли основания для перерасчета. В первую очередь речь идет о гражданах, достигших 80 лет, и пенсионерах, которым установили I группу инвалидности.

Также на увеличение страховой пенсии могут рассчитывать получатели выплат, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы. В отдельных случаях перерасчет положен после приобретения необходимого северного или сельскохозяйственного стажа, а также после прекращения работы.

Важно учитывать, что некоторые повышения назначаются автоматически, а для других необходимо подать заявление и подтвердить право на доплату документами.

Пенсия после 80 лет: прибавка почти 11 тысяч рублей в декабре

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Самая заметная прибавка в декабре предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в ноябре 2026 года. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

С 1 января 2026 года обычный размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля. После достижения 80 лет она увеличивается до 19 169,38 рубля. Таким образом, прибавка за счет удвоения составит 9 584,69 рубля в месяц.

Кроме того, пенсионерам старше 80 лет положена надбавка на уход — в 2026 году она составляет 1 413,86 рубля в месяц. В результате общая прибавка к прежнему размеру выплаты может достигнуть 10 998,55 рубля без учета районных коэффициентов и других индивидуальных повышений.

Перерасчет проводят автоматически, обращаться в Социальный фонд с заявлением не требуется.

При этом важно учитывать два условия. Во-первых, удвоение фиксированной выплаты предусмотрено именно для получателей страховой пенсии по старости: социальная пенсия по старости по этому основанию не увеличивается. Во-вторых, если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату из-за I группы инвалидности, после достижения 80 лет повторно ее не удвоят.

Повышение пенсии инвалидам I группы в декабре 2026 года

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Еще одна категория получателей прибавки — пенсионеры, которым в ноябре 2026 года впервые установили I группу инвалидности.

В этом случае фиксированную выплату к страховой пенсии увеличивают на 100%. При размере 9 584,69 рубля ее новая величина составит 19 169,38 рубля. Дополнительно предусмотрена надбавка на уход — 1 413,86 рубля в месяц.

Таким образом, при отсутствии других повышений прибавка к прежней выплате может составить 10 998,55 рубля.

Перерасчет при установлении группы инвалидности производится без заявления на основании сведений медико-социальной экспертизы. Однако повторного удвоения не будет, если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату, например после достижения 80 лет.

Доплата к пенсии за иждивенцев в декабре 2026 года: сколько добавят

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Получатели страховой пенсии по старости или инвалидности могут иметь право на повышение фиксированной выплаты, если содержат нетрудоспособных членов семьи.

К таким иждивенцам, в частности, относятся несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся очно, — до достижения 23 лет. Право на доплату может возникнуть и при содержании других нетрудоспособных членов семьи при соблюдении предусмотренных законом условий.

В 2026 году повышение за иждивенцев составляет одну треть фиксированной выплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи. С учетом действующего размера фиксированной выплаты суммы следующие:

за одного иждивенца — 3 194,90 рубля в месяц;

за двух — 6 389,80 рубля;

за трех и более — 9 584,70 рубля.

Это не отдельная выплата, а увеличение фиксированной части пенсии. Чтобы получить прибавку, пенсионеру в большинстве случаев необходимо обратиться в СФР и подтвердить наличие иждивенцев. Например, могут понадобиться свидетельство о рождении ребенка или справка из учебного заведения.

Если право на повышение подтверждено и заявление принято в ноябре, перерасчет может отразиться в декабрьской выплате. При этом конкретный срок зависит от обстоятельств и даты обращения.

Перерасчет пенсии после увольнения в декабре: кому добавят денег

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Работающие пенсионеры с 2025 года снова получают страховые пенсии с учетом ежегодной индексации. Если человек продолжал работать в предыдущие годы, индексация учитывалась в его выплате по действующим правилам, а после увольнения производится перерасчет с учетом пропущенных повышений за период трудовой деятельности.

Поэтому в декабре увеличение могут увидеть и пенсионеры, которые прекратили работать ранее и сведения об увольнении которых уже поступили в Социальный фонд. Перерасчет производится без заявления.

При этом увольнение не означает, что повышенная сумма обязательно поступит на счет сразу на следующий день. СФР должен получить сведения от работодателя и обработать их. Срок фактического отражения перерасчета зависит от даты прекращения работы и поступления информации в фонд.

Доплата за северный и сельский стаж: кому повысят пенсию

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Некоторые пенсионеры могут получить повышение фиксированной выплаты после приобретения необходимого стажа работы на Крайнем Севере или в сельском хозяйстве.

Для повышения за северный стаж необходимо не менее 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, а также требуемый страховой стаж. В первом случае фиксированная выплата увеличивается на 50%, во втором — на 30%.

Неработающим пенсионерам, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и отвечают другим установленным условиям, полагается повышение фиксированной выплаты на 25%.

Эти доплаты не являются специальной декабрьской индексацией: право на них возникает при выполнении предусмотренных законом условий. В зависимости от ситуации перерасчет может быть проведен без заявления на основании сведений СФР либо после обращения пенсионера.

Пенсия за январь 2027 года: кому перечислят деньги досрочно в декабре

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В декабре часть пенсионеров получит не только выплату за последний месяц 2026 года, но и январскую пенсию. Это связано с продолжительными новогодними каникулами.

Досрочное перечисление коснется прежде всего тех, у кого обычная дата получения пенсии приходится на период с 1-го по 10-е число. Деньги за январь должны поступить до начала праздничных выходных — не позднее последнего рабочего дня декабря. Для остальных получателей сохраняется привычный график.

Важно понимать, что это не дополнительная пенсия и не прибавка. Социальный фонд просто перечисляет выплату за следующий месяц раньше срока. Поэтому в январе повторного зачисления за тот же период не будет.

При этом график доставки через банки и «Почту России» может различаться в зависимости от региона. Точные даты перечислений и доставки следует уточнять в региональном отделении СФР или у своего банка.

Будет ли индексация пенсий с 1 декабря 2026 года

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Общей индексации страховых и социальных пенсий с 1 декабря 2026 года не предусмотрено. Повышение в декабре связано с индивидуальными основаниями для перерасчета: возрастом, установлением I группы инвалидности, наличием иждивенцев и другими обстоятельствами.

Поэтому пенсионерам не стоит ожидать одинаковой прибавки ко всем выплатам. Размер изменения зависит от вида пенсии, уже установленных повышений и конкретной ситуации получателя.

Если человек считает, что имеет право на доплату, но не увидел ее в декабрьской выплате, стоит проверить сведения на индивидуальном лицевом счете и обратиться за разъяснениями в Социальный фонд России. Получить информацию можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР.