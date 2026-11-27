Динской районный суд оправдал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Вину подсудимого доказать не смогли и признали за ним право на реабилитацию, сообщили в правоохранительных органах по итогам заседания, сообщает ТАСС .

«Суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о недосказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии. Судом в отношении Андрея Коробки постановлен оправдательный приговор», — сообщили в правоохранительных органах. Экс-чиновника обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По материалам обвинения, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за вознаграждение посодействовать в изменении вида разрешенного использования участка в Динском районе — с промышленной зоны на земли под строительство многоквартирных домов. Застройщик перечислил 15 млн рублей на счет подконтрольной Коробке организации «Первореченский спортивный клуб», однако обязательства исполнены не были, а деньги ушли на финансирование одноименного футбольного клуба.

Параллельно Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества Коробки и связанных с ним лиц. Ответчиками выступали 20 физических и 3 юридических лица, а стоимость активов превысила 10 млрд рублей: 135 земельных участков площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях и права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

Сам Коробка был освобожден от должности вице-губернатора из-за утраты доверия.

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