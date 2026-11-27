В Электростали, Ногинске и Серпухове проведут акции по сбору вторсырья

Волонтеры экологических объединений совместно с партнерами проведут 28 ноября с 12:00 до 14:00 раздельный сбор вторсырья в Электростали, Ногинске и Серпухове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Электростали пункт приема откроется на улице Тевосяна, 26А. Здесь примут твердый и мягкий пластик, металл и фольгу, макулатуру, картон и тетрапак, зубные щетки и тюбики, пластиковые карты, электронику и батарейки, чеки, блистеры от таблеток, CD- и DVD-диски, дозаторы.

В Ногинске вторсырье можно будет сдать на улице Советской, 45. В перечне принимаемых материалов — пластик, в том числе пакеты и пленки, макулатура, металл и стекло.

В Серпухове пункт организуют на улице Ворошилова, 128. Волонтеры примут пластик, картон и бумагу, алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки любого цвета, пенопласт и крышечки.

Все три пункта будут работать 28 ноября с 12:00 до 14:00. Организаторы предлагают приходить семьями и рассказать об акциях друзьям и соседям.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе становится больше людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Одной из приоритетных задач остается экологическое просвещение детей и взрослых.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.