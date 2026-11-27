Зумеры выросли в цифровую эпоху и привыкли воспринимать информацию короткими фрагментами. Интернет повлиял на их мышление, сообщает «Крым 24» .

Денис Щербаков, программист Научно-технологического центра передовых технологий «Фаблаб» Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, пояснил: каждое поколение развивается под влиянием своей эпохи. Зумеры научились быстро переключаться между информационными потоками. Такое «клиповое» мышление имеет и преимущества, и недостатки.

Один из плюсов — умение находить нужные сведения в подходящий момент, а не хранить их в памяти. Щербаков назвал это использованием прокси-знаний. Например, вместо заучивания рецепта достаточно знать, где его быстро найти. По его словам, такой подход освобождает память для других задач и знаний.

Обратная сторона — зависимость от цифровых ресурсов. Без доступа к интернету люди лишаются привычного источника информации. Щербаков отметил, что условия взросления дали цифровому поколению особые преимущества, но одновременно создали риски.

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