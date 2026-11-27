Вынужденное продление отдыха на 40 тысяч: россияне застряли в Египте из-за рейса

Россияне почти на неделю застряли в Египте. Авиакомпания «Азимут» отменила рейс из Шарм-эль-Шейха в Краснодар, назначенный на 1 декабря. Ближайший вылет состоится только 5-го числа, из-за этого туристам придется доплатить за вынужденное продление отпуска порядка 40 тысяч рублей, пишет SHOT .

По словам туристов, альтернативный перелет или проживание в гостинице им не предложили, а оплачивать это перевозчик отказался. В одной из организовавших поездку турфирм рассказали, что в стране остались клиенты с детьми, включая младенцев.

Отдыхающие спешно ищут жилье на четыре дополнительных дня. За вынужденное продление отпуска придется заплатить около 40 тысяч рублей.

И это при условии, что в отелях еще останутся свободные номера.

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