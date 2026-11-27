«Мазерати», «Ведьмин лес» и «Елки 13»: 14 фильмов, которые выйдут в российских кинотеатрах в декабре

Громкие голливудские блокбастеры вроде «Мстителей» и «Дюны» в декабрьское расписание российского проката не вошли. Зато в кино выйдут байопик с Аль Пачино, кукольное фэнтези от создателей «Коралины», новый фильм Анны Меликян, «Елки 13» и много другого. В материале РИАМО — о том, что смотреть в кино в декабре.

Зарубежные фильмы

1. «Ведьмин лес» (Wildwood) — кукольный мультфильм о девочке, спасающей брата в волшебном лесу

Премьера: 3 декабря.

Кукольный мультфильм студии Laika, создателей «Коралины в Стране Кошмаров» и «Кубо». Это первая большая работа студии с 2019 года и самая масштабная в ее истории: около 250 кукол сделали вручную, а хронометраж составил 132 минуты. Режиссер — глава студии Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае», «Бамблби»). Фильм снят по одноименному фэнтези-роману Колина Мелоя, лидера группы The Decemberists.

В центре сюжета девочка Прю. Стая ворон уносит ее младшего брата в таинственную Непроходимую чащу рядом с городом. Вместе с одноклассником Кертисом героиня отправляется в тайный волшебный мир, где живут говорящие звери, колдуны и воюющие королевства. Среди голосов оригинала называют Пейтон Элизабет Ли, Джейкоба Тремблея, Кэри Маллиган и Махершалу Али. После мировой премьеры 23 октября картина получила около 97% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Возраст 6+.

2. «Мазерати» (Maserati: The Brothers) — биографическая драма о братьях Мазерати и их борьбе за автоимперию

Премьера: 3 декабря (сначала фильм планировали на 4 ноября, но перенесли).

Биографическая драма о семье, создавшей легендарный итальянский автобренд. Бюджет картины — около 100 миллионов долларов. Действие начинается в 1914 году: Альфьери Мазерати открывает автомастерскую, а вместе с младшими братьями Биндо и Карло делает первый спортивный автомобиль. Братьев ждут финансовые трудности, споры внутри семьи и жесткая конкуренция с Ferrari и Lamborghini. Одним из центральных эпизодов станет победа на гонке «Инди-500».

Альфьери сыграл Микеле Морроне, Биндо — Сальваторе Эспозито, Карло — Лоренцо Де Мур. В фильме также снялись Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба и Энди Гарсия. Режиссер — Роберт Мореско. Возраст 18+.

3. «Чернила» (Ink) — драма о Руперте Мердоке и запуске таблоида The Sun

Премьера: 10 декабря.

Биографическая драма Дэнни Бойла («Криминальное чтиво» тут ни при чем, а вот «На игле» и «Миллионер из трущоб» — его работы) по пьесе Джеймса Грэма. В 1969 году австралийский медиамагнат Руперт Мердок (Гай Пирс) и редактор Ларри Лэмб (Джек О’Коннелл) запускают британскую таблоидную газету The Sun и меняют правила игры в журналистике. В фильме также играют Клэр Фой, Патрик Кеннеди и Блейк Харрисон. Возраст 18+, хронометраж около 116 минут.

4. «Ноябрь 63» (November 1963) — реконструкция 48 часов вокруг убийства Кеннеди с версией о причастности мафии

Премьера: 10 декабря.

Драма Ролана Жоффе («Поля смерти»), которая реконструирует 48 часов вокруг убийства президента Кеннеди. Авторы делают упор на возможной причастности к заговору чикагской мафии. Ли Харви Освальда играет Джефферсон Уайт, в составе также Джон Траволта, Роберт Карлайл, Дермот Малруни и Мэнди Патинкин. Возраст 16+.

5. «Прайм-тайм» (Primetime) — триллер о медиамашине и борьбе за рейтинги с Робертом Паттинсоном в главной роли

Премьера: 24 декабря.

Психологический триллер студии A24 и дебютная игровая работа документалиста Лэнса Оппенгейма. Главную роль сыграл Роберт Паттинсон, которому после показа на Венецианском фестивале в сентябре 2026 года стали прочить номинацию на «Оскар». По описаниям критиков, фильм рассказывает о телевизионной «медиамашине» и борьбе за рейтинги. В ролях также Мерритт Уивер, Скайлер Гизондо, Энн Фарис и Фиби Бриджерс. Рейтинг на Rotten Tomatoes — около 86%. Возраст 18+, хронометраж около 110 минут.

6. «Дебют» (The Debut) — музыкальная драма о застенчивой домохозяйке, которая находит себя в любительском театре

Премьера: 24 декабря.

Музыкальная комедия-драма Джесси Айзенберга, который выступил режиссером, автором сценария и музыки. Действие происходит в 1990 году, до эпохи мобильных телефонов. Застенчивая и подавленная домохозяйка из Нью-Джерси Мона Фридман (Джулианна Мур) записывается в любительский театр. Постановщика играет Пол Джаматти. В актерский состав входят также Холли Бейли, Кара Буоно и Колтон Райан. Мировая премьера прошла на фестивале в Теллуриде в сентябре 2026 года. Возраст 16+.

7. «Заклятье. Повелитель душ» (Lockbox) — хоррор о древних темных силах, пробуждающихся в глуши

Премьера: 31 декабря.

Хоррор в духе новых «Зловещих мертвецов» о темных силах, которые миллионы лет дремали в глуши. Это американская картина студии World Pictures, хронометраж 105 минут, возраст 18+.

Российские фильмы

8. «Очень сказочные дела» — музыкальная фэнтези‑комедия от ТНТ

Премьера: 3 декабря. 31 декабря фильм покажут в новогоднем эфире ТНТ.

Музыкальная фэнтези-комедия от ТНТ, продолжение новогодней линейки канала («СамоИрония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все!», «НеБриллиантовая рука»). В Тридвенадцатом царстве все обожают трех богатырей. Среди фанатов — сорокалетний Елемеля (Тимур Батрутдинов), глава фан-клуба. На царском пиру он случайно срывает операцию по поимке Кощея Бедросовича (Филипп Киркоров), и злодей скрывается вместе с царевной (Люся Чеботина). Чтобы исправить ошибку, Елемеля и гусляр Алешка (Андрей Гайдулян) идут в Кощееву изнанку, где встречают Бабу-ягу, русалку и Соловья-разбойника. Царя сыграл Михаил Галустян.

9. «Вершина» — триллер о группе туристов на опасном восхождении

Премьера: 3 декабря.

Триллер Юрия Быкова, режиссера «Дурака» и сериала «Метод». Десять туристов-любителей хотят покорить сложный пятитысячник под присмотром трех проводников. За два дня до восхождения в лагерь приезжает загадочный Дмитрий Зорин (Артем Быстров). Погода портится, но проводники не отменяют поход ради заработка. На склоне начинаются конфликты, которые опаснее лавин и холода. Проводников играют Кирилл Полухин, Андрей Смоляков и Иван Фоминов. В фильме также снялись Александр Робак, Анна Банщикова, Мария Денисова, Владимир Канухин, Петр Баранчеев и Олег Фомин. Возраст 18+.

10. «Дива» — мистическая драма о юной оперной певице, которая выпивает волшебный эликсир и становится привидением

Премьера: 3 декабря.

Мистическая фэнтези-драма Анны Меликян («Русалка», «Чувства Анны»). Героиня — девочка-вундеркинд Майя, которая в 11 лет становится оперной певицей. Завистливые конкурентки решают избавиться от нее: девочка выпивает на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Главную роль исполнила 10-летняя Алиса Юнусова, дочь Тимати и Алены Шишковой, на роль отобрали более 2 тысяч претенденток. В фильме также играют Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева и Тимофей Трибунцев. Возраст 16+.

11. «Елки 13» — несколько историй, связанных чудом, с блогером на корпоративе и разными судьбами героев

Премьера: 10 декабря (сначала фильм планировали на 17 декабря, но прокатчик сдвинул его на неделю раньше).

Новая часть новогодней франшизы, как всегда, альманах из нескольких историй, связанных «новогодним чудом». На корпоратив в Апатитах ведущей приглашают капризную блогершу Марину (Маш Милаш), и еще до начала праздника она ссорится с руководителем завода. В фильме играют Сергей Бурунов (бизнесмен Игорь), Глеб Калюжный и Полина Гухман (влюбленная пара), Федор Добронравов, Татьяна Догилева, Александр Шепс и Филипп Дорин. Режиссеры — Жора Крыжовников, Юрий Коробейников и Ольга Долматовская. Возраст 12+.

12. «Три богатыря и Гуси-лебеди» — мультфильм о повзрослевших детях, которых похитили Гуси‑лебеди

Премьера: 17 декабря.

Новый мультфильм студии «Мельница». Гуси-лебеди похищают детей прямо из-под носа у богатырей Ильи, Добрыни и Алеши. Повзрослевшие дети героев становятся полноценными персонажами, а в тизере намекали и на возвращение Бабы-яги. Возраст 6+.

13. «Зима в Простоквашино» — продолжение кассового фильма о встрече Нового года

Премьера: 17 декабря.

Продолжение кассового фильма Сарика Андреасяна. В Простоквашино наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье дяди Федора назревают свои проблемы. Дядя Федор едет в деревню, чтобы помирить друзей и собрать всех на Новый год. Роман Панков вновь сыграл дядю Федора, Иван Охлобыстин — почтальона Печкина, Павел Прилучный и Елизавета Моряк — родителей мальчика. Матроскина озвучил Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко. Возраст 6+.

14. «Баста. Начало игры» — музыкальный байопик о становлении Василия Вакуленко

Премьера: 24 декабря.

Музыкальный байопик о рэпере Василии Вакуленко. Действие начинается в Ростове-на-Дону: будущий Баста ищет свой голос, впервые влюбляется, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями. Главную роль сыграл Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»), режиссер — Стас Иванов («Конец невинности»). Хронометраж около 126 минут, возраст 12+.