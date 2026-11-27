Открытый диалог открыл прием эссе на третий сезон, который будет посвящен «Инвестициям в человека». Участникам предлагается написать работу по одному из четырех направлений: «Развитие человека», «Управление здоровьем», «Жизнь вокруг нас» и «Контент в новую эпоху». Эссе принимаются на сайте dialog.russia.ru , сообщила пресс-служба Национального центра «Россия».

О старте заявочной кампании объявил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин на открытии III Международного симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия».

«Мы даем старт заявочной кампании третьего сезона, третьего цикла Открытого диалога. Приглашаем авторов, представителей разных профессий, стран и культур поделиться своими взглядами на будущее человечества. В новом цикле сосредоточимся на человеке в новом мире. Предлагаем авторам сделать упор на четырех направлениях: „развитие человека“, „управление здоровьем“, „жизнь вокруг нас“ и „контент в новую эпоху“. Именно они показывают, как человек будет жить в новом технологическом мире, который меняется вокруг нас. Самые яркие идеи, как всегда, станут основой нового доклада по итогам цикла. Подчеркну, что мы ждем каждого. Любая работа может оказаться в центре повестки. Тех, кто подготовит самые интересные и лучшие работы, мы, как всегда, в апреле будем ждать здесь, в Москве, для обсуждения результатов», — отметил Максим Орешкин.

Авторы самых интересных работ будут приглашены на очный этап Открытого диалога, который состоится в Москве в Национальном центре «Россия» в апреле 2027 года. Идеи, представленные в эссе, будут использованы при подготовке доклада по итогам цикла Открытый диалог-2027.

Открытый диалог — международный проект Национального центра «Россия», реализуемый совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Его задача — объединять российских и зарубежных представителей науки, бизнеса, государственных институтов, аналитических центров и высшей школы для обсуждения глобальных изменений и поиска решений, определяющих будущее мировой экономики и общества.

Открытый диалог был инициирован Россией в 2025 году. За два года он объединил более 3000 участников — ведущих мировых экспертов, экономистов, ученых и общественных деятелей — из более чем 100 стран мира. Инициативу поддержал президентом Российской Федерации Владимир Путин.

«Открытый диалог — это пространство, объединяющее людей, готовых предлагать смелые, нестандартные идеи и решения. Здесь рождаются совместные проекты, завязываются перспективные деловые контакты», — подчеркнул Владимир Путин.

Ключевой особенностью Открытого диалога стал прикладной характер дискуссий: его главной задачей является аккумуляция реальных предложений, направленных на повышение уровня благополучия людей по всему миру. Для формирования повестки участники представляют эссе, посвященные видению будущего через призму четырех ключевых направлений развития мировой экономики: инвестиции в человека, инвестиции в связанность, инвестиции в технологии, инвестиции в среду.