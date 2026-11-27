Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Экопозитив» пройдет 4 декабря 2026 года в культурном центре ЗИЛ в Москве. Она станет частью итогового дня премии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Итоговый день премии «Экопозитив» пройдет с 10:00 до 21:00 по адресу: Москва, ул. Восточная, д. 4, к. 1. Участие бесплатное, необходима регистрация на ecopositiv.ru. Организатор конкурса — движение «ЭКА». Событие объединит эколидеров, представителей бизнеса, некоммерческих организаций и активных граждан.

Деловая программа включит панельные дискуссии об устойчивости экологических организаций, экономике замкнутого цикла, экопросвещении и новых моделях коллективного управления экоорганизациями. Эксперты и авторы экологических проектов поделятся практическими кейсами, историями и опытом успешных инициатив.

Помимо награждения, гостей ждут показы экологических документальных фильмов от «Экочашки» и выставка проектов участников сообщества Эковики. Для знакомства и общения с единомышленниками, представителями НКО, бизнеса и государства организуют отдельную зону.

Экоцентр «Сборка» обеспечит раздельный сбор пластика, макулатуры и «редкостей». Агентство экологических инициатив, проект Organic recycle и «Экопридумки» организуют прием органики. Гостям рекомендуют взять многоразовую посуду для кофе-брейка — кружку, ложку и тарелку, а также имеющийся кейс для бейджа, если он в хорошем состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.