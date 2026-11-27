В материале РИАМО — о том, куда деть праздничные наряды после встречи Нового года, если жаль выбрасывать.

Отдать на благотворительность Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Это самый простой способ дать вещи вторую жизнь и помочь тем, кому она нужнее. Многие фонды принимают одежду в хорошем состоянии, в том числе нарядную: платья, костюмы, аксессуары. Такие вещи в фондах используют для постановок, иногда отдают подопечным, чтобы они тоже могли себя порадовать и почувствовать себя красивыми. Сдать вещи можно в фонды «Второе дыхание», «Добрые вещи» и другие подобные. Обратите внимание, что вещь должна быть чистой, без сильных дефектов, с рабочими молниями и фурнитурой. Нарядные платья и костюмы берут охотно, особенно универсальные по стилю.

Продать на онлайн-площадках Фото - © Борис Килин / Фотобанк Лори Наряд можно попробовать продать. Особенно если вещь брендовая или уникальная. Вам она уже ни к чему, а кто-то другой с удовольствием выгуляет ваше бывшее платье на каком-нибудь мероприятии. Наряды часто покупают для корпоративов, вечеринок, фотосессий и даже для перешива. И для этого обычно не хочется тратить целое состояние. На платформах вроде Авито или Юла люди ищут хорошие брендовые вещи с солидными скидками и с удовольствием их покупают. Ресейл-платформы есть и на маркетплейсах. Когда выкладываете объявление, указывайте состав ткани, размер, замеры (длина, полуобхват груди/талии/бедер), прикладывайте фото при хорошем свете и на модели. Иногда брендовые вещи требуют подтверждения подлинности, учитывайте это при публикации объявления. Для нарядных вещей важны фото деталей (вышивка, кружево, подкладка) и указание, сколько раз надевалась вещь. Свежие фото, точные размеры и максимум информации – это сильно влияет на доверие покупателя.

Сдать в комиссионный магазин или секонд-хенд Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Некоторые комиссионки и секонд-хенды специализируются на вечерней и праздничной одежде. Это удобно, если не хочется заниматься продажей самостоятельно. Все очень просто: вы сдаете вещь на комиссию, магазин ее реализует и выплачивает вам процент (обычно 30–50% от цены продажи). Сроки реализации и условия возврата не проданных вещей прописывают в договоре. Обычно такой скупкой занимаются винтажные магазины, локальные комиссионки, проекты, которые берут только вечерние платья. Часто точки можно найти в социальных сетях, там же сами магазины публикуют подробные условия приема.

Обменять на своп-вечеринке или в локальных чатах Фото - © Lily / Фотобанк Лори Свопы (обмен вещами) — это способ получить что-то новое без траты денег или, наоборот, освободить шкаф. В новогодний период часто проходят тематические свопы, где особенно востребованы нарядные вещи. Обычно анонсы таких вечеринок появляются в социальных сетях. Найти целенаправленно их можно по темам «своп», «обмен одеждой», «фримаркет». Занимаются организацией таких обменов обычно экологические сообщества. Тут тоже действует правило чистых вещей. Перед тем, как отправиться на своп-вечеринку, постирайте вещь, отпарьте и сложите аккуратно. На свопах ценят опрятный вид и понятные ярлыки (размер, состав).

Перешить, кастомизировать или использовать детали Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Если ваши руки не для скуки, то новогодний наряд может стать прекрасным материалом для апсайклинга (творческое вторичное использование). Даже если платье вышло из моды, его элементы (кружево, бисер, пайетки, подкладка) пригодятся для новых вещей. Например, из вечернего платья можно сделать коктейльное или сарафан. Декор можно использовать для кастомизации повседневной одежды. Из костюма можно сшить любой аксессуар и даже не один, например, сумочку, ободок или брошь. Если идей нет, их можно поискать в интернете, а если не хватает навыка, то можно записаться на курсы. Возможно, это станет вашей новой профессией или хобби, приносящим доход.

Отдать в театральную студию Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Театральные студии, любительские театры, студенческие постановки и фотопроекты часто нуждаются в реквизите и костюмах. Нарядная одежда там очень востребована. Свой новогодний костюм можно предложить студенческим театрам, кружкам, школам танцев и прочим творческим объединениям. Коллективы обычно сами публикуют объявления с запросом на тот или иной костюм или платье.

Сдать на переработку Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Если вещь сильно изношена, не подлежит ремонту или неинтересна для продажи и обмена, ее можно сдать на переработку. Это лучше, чем выбрасывать в обычный мусор. В Москве и Московской области есть специальные пункты приема вещей. Контейнеры установлены во дворах и рядом с учреждениями. Заранее стоит уточнить, что именно принимают в такие контейнеры. Всю информацию пишут на них самих — например, не всегда можно выбрасывать вещи с крупной фурнитурой. В пунктах могут принимать и текстильные игрушки.

Как избавиться от ненужного новогоднего наряда: чек-лист

Есть несколько пунктов, которые помогут определиться с тем, куда именно везти или нести свой наряд.