Расшифровка переговоров рухнувшего самолета AZAL: было ли внешнее воздействие

Baza заявила о публикации расшифровки переговоров пилотов самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), при крушении которого 25 декабря погибли 38 человек. Из разговора летчиков с диспетчерами следует, что экипаж сам отказался заходить на посадку в Махачкале и Грозном, решил возвращаться в Баку, но по итогу полетел в казахстанский Актау.

Издание утверждает, что расшифровало переговоры пилотов с диспетчерами в Грозном и Актау. Из записи следует, что российские диспетчеры предлагали азербайджанскому лайнеру приземлиться в столицах Дагестана, Чечни, а также давали сведения о других воздушных гаванях. Экипаж самостоятельно принял решение не заходить на посадку в России.

Судя по переговорам, пилоты AZAL сами заявили диспетчерам о вероятном взрыве на борту газового баллона и возможном столкновении с птицами.

«8:52:46 (время московское — ред.) Э (экипаж — ред.) Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идет. А, пассажирам некоторым… а, значит, теряют сознание. Разрешите мы пойдем на меньшей высоте?» — приводятся слова экипажа.

Далее летчики начали вести переговоры с казахстанскими диспетчерами, запрашивая аварийную посадку.

«Из записей также следует, что внешнее воздействие на самолет было, хотя пилот не стал объявлять ЧС на борту», — утверждает издание.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, 25 декабря потерпел крушение в Актау. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, 29 выжили.