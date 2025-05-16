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Папа римский предложил организовать прямую встречу России и Украины в Европе

Папа римский Лев XIV собирается предложить провести прямую встречу между Россией и Украиной в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости .

Прямые переговоры между Москвой и Киевом впервые с 2022 года состоялись в пятницу в турецком Стамбуле. Они продлились менее 2 часов. Участники разговаривали на русском языке.

Индекс Мосбиржи отреагировал на окончание переговоров падением ниже 2800 пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения ситуации на Украине.