RT: переговоры РФ и Украины проходили на русском языке, несмотря на переводчика
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Участники российско-украинских переговоров в Стамбуле разговаривали на русском языке. При этом у украинской делегации был переводчик, сообщает RT.
Однако представители Киева не прибегали к его услугам.
Ранее некоторые СМИ писали, что на встрече украинские переговорщики общаются с российскими представителями через переводчика.
Встреча России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. Кадры с переговоров появились в Сети. На встрече также присутствовали представители Турции.