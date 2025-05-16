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RT: переговоры РФ и Украины проходили на русском языке, несмотря на переводчика

Участники российско-украинских переговоров в Стамбуле разговаривали на русском языке. При этом у украинской делегации был переводчик, сообщает RT .

Однако представители Киева не прибегали к его услугам.

Ранее некоторые СМИ писали, что на встрече украинские переговорщики общаются с российскими представителями через переводчика.

Встреча России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. Кадры с переговоров появились в Сети. На встрече также присутствовали представители Турции.