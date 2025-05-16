Появились кадры стартовавшей встречи делегаций России и Украины

Появились кадры начавшейся встречи переговорщиков России, Украины и Турции в Стамбуле. Вскоре российская и украинская стороны должны перейти к прямым переговорам, сообщают «Осторожно, новости» .

На встрече России, Украины и Турции также поприсутствует представитель администрации США, заявлял госсекретарь Марко Рубио.

Сегодня украинская делегация уже провела трехстороннюю встречу в Стамбуле с Турцией и США. После этого глава российской переговорной группы Владимир Мединский также побеседовал с американскими представителями, утверждало агентство Reuters со ссылкой на источник.

Изначально российско-украинские переговоры должны были пройти в четверг, 15 мая, однако их перенесли на следующий день.