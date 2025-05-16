Стамбульские переговоры Украины, Турции и США завершились

сегодня в 12:06

В Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД. В ближайшее время также должна начаться встреча российских, украинских и турецких переговорщиков.

Ожидалось, что консультации России, Украины и Турции в Стамбуле начнутся в 12:30 по московскому времени, после трехсторонней встречи украинцев с турками и американцами. В Сети также публиковали фото с их переговоров.

Прямые российско-украинские переговоры должны были пройти накануне, 15 мая, однако их перенесли на следующий день.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что путь переговорного процесса с Москвой был выбран правильно.

Российские переговорщики в Стамбуле хотят добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы достичь прочного мира, сообщал глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский.