Мединский: переговоры — продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году

Помощник президента России Владимир Мединский вышел к СМИ в Стамбуле с заявлением. Он сказал, что переговоры в Турции рассматриваются в качестве продолжения мирного процесса, который был прерван в 2022 году, сообщает РИА Новости .

Вместе с Мединским к прессе вышли остальные члены делегации. По словам помощника президента России, у представителей РФ есть компетенции для ведения переговоров. Все настроены на конструктивный лад и поиск способов завершения конфликта.

Задача делегации РФ в Стамбуле — установление долгосрочного мира, а также устранение причин конфликта.

Переговоры между Россией и Украиной должны пройти в Стамбуле 15 мая. Однако они до сих пор не начались.