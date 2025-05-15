Зеленский: путь прямых переговоров был выбран правильно

Президент Украины Владимир Зеленский оценил предложение российского лидера Владимира Путина по поводу прямых переговоров Украины и России. Он сказал, что этот путь был выбран правильно, сообщает РИА Новости .

15 мая в Стамбуле должны состояться российско-украинские переговоры. Однако точное время начала встречи не названо. Между тем сообщается, что их могут перенести на 16 мая.

Российская делегация уже находится в Стамбуле. Зеленский ранее отметил, что направил украинских представителей туда же.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию в Стамбуле, отметил, что перед отечественными переговорщиками стоит задача устранить первопричины конфликта, чтобы достичь прочного мира.