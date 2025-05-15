Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут перенести на 16 мая

Время начала переговоров между Россией и Украиной пока не определили. Есть вероятность того, что их перенесут на 16 мая, рассказал ТАСС источник.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский вышел к СМИ с другими членами делегации РФ. Он заявил, что переговоры в Турции рассматриваются в качестве продолжения мирного процесса, который прервали в 2022 году.

Задача делегации России в Стамбуле, по словам Мединского, — установить прочный мир и добиться устранения причин конфликта.

После обращения помощника президента РФ, делегация покинула территорию генконсульства. Она отправилась в президентский офис Долмабахче. Там ожидаются переговоры с Украиной.

Источник ТАСС отметил, что делегация России будет ждать информацию по участию украинской стороны в условленном месте переговоров.