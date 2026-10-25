Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега собирается временно уйти с телевидения

24-летняя Дженна Ортега сообщила, что после завершения сериала «Уэнсдей», где она играет главную роль, хочет на время оставить телевидение. Съемки уже закончены, а третий, заключительный сезон выйдет в 2027 году, сообщает Super.ru .

Актриса объяснила свое решение тем, что снимается в таких проектах с детства и устала от этого. При этом полностью завершать актерскую карьеру она не собирается.

В подкасте Джоша Хоровица Happy Sad Confused Ортега призналась, что работа давалась ей непросто. Ради возможности играть эти роли она была готова терпеть многое.

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