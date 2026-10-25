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В аэропорту Домодедово отменили ограничения

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово вернулся к функционированию без ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли к утру 25 октября.

Ранее аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было нужно для обеспечения безопасности полетов.

Введенные меры могли повлиять на расписание рейсов.

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