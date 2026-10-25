Более 50 человек разместили в ПВР после массированной атаки на Белгород

Жители домов в Белгороде, пострадавших при массированной атаке БПЛА, могут разместиться в пункте временного размещения (ПВР). Этой возможностью воспользовались 53 человека, сообщил мэр Валентин Демидов.

«Всем, кому это необходимо, предлагаем размещение в ПВР. Автобусы организовали. Обеспечим всем необходимым. К этому моменту 53 человека приняли решение разместиться в пунктах», — заявил Демидов в мессенджере МАКС.

Он также отметил, что с утра начнут работать специалисты, которые оценят и зафиксируют в стартовых актах все повреждения. Коммунальные службы уже занимаются закрытием теплового контура. После этого они перейдут к уборке мусора и осколков.

Ранее один человек погиб и 10 пострадали при массированной атаке БПЛА по Белгороду. Также отмечены значительные повреждения жилых домов, автомобилей, а также социальных и коммерческих объектов.

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