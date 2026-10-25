Трамп считает, что Дания передала Гренландию США

«Кстати, Дания была великолепна. Они отдали нам Гренландию», — сказал он в субботу на митинге в Джорджии, выступая перед сторонниками Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

По словам Трампа, это войдет в историю как крупнейшая сделка с недвижимостью, возможно, после Венесуэлы.

Он напомнил о соглашении, которое в сентябре подписали он, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Документ касается передачи Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности арктического острова.

Ранее Трамп не исключил новые удары США по Ирану.

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