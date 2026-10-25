Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово в ночь с 24 на 25 октября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого в графике рейсов могут быть изменения.

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