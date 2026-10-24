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Автомобили загорелись из-за падения обломков БПЛА на парковку в Липецке

Спецоперация

Липецк подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки упавшего дрона привели к возгоранию автомобилей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина. Из-за этого вспыхнули несколько машин.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — отметил Артамонов в мессенджере МАКС.

На место отправились оперативные службы. Возгорание удалось ликвидировать.

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