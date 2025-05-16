Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах в Турции

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Турции между Россией и Украиной, сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо или членов нашей команды на соответствующем уровне», — отметил он.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала согласился, но в итоге начал затягивать начало переговоров. Он снова выдвинул предварительное условие перед переговорами, а состав делегации официально утвердил только к вечеру 15 мая. В итоге эти переговоры перенесли на 16 мая.

Американскую делегацию, которая прибудет в Стамбул, возглавил госсекретарь США Марко Рубио. Он уверен, что украинский конфликт решить можно только дипломатическим путем.