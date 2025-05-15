Рубио: конфликт между РФ и Украиной невозможно решить военным путем

По приезде в Анталью на неформальную встречу министров иностранных дел НАТО Рубио подчеркнул, что такого варианта решения конфликта не существует.

Кризис между странами удастся урегулировать только дипломатическим способом, уверен госсекретарь США. При этом ситуация остается сложной, но Штаты надеются на скорый прогресс в переговорном процессе.

15 мая в турецком Стамбуле пройдут переговоры между делегациями из России и Украины. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке к переговорам, на нем присутствовало высшее военно-политическое руководство страны.